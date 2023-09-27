Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemir Soydan, Altıeylül Ortaokulunda ders zili yerine Arapça ilahinin çalınmasına yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Soydan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Anayasa'nın 3. maddesinde, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.” denilerek tek resmi dil esasına dayalı üniter devlet yapısı kabul edilmektedir Tüm resmi kurumların özellikle çocuklarımızın yetiştirildiği okullarımızda bu kurala uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Ancak 26 Eylül 2023 tarihinde İnegöl İlçe AltıEylül Ortaokulunda ders zili yerine Arapça bir ilahi çalınmış olması TC Devletinin laiklik ilkelerine ve anayasamıza karşı bir davranış olarak kabul etmekteyim. Ayrıca bugünün Türk Dili Bayramı olması nedeniyle okulda buna yönelik etkinlikler yapılması gerekirken 'Arapça' ilahi çalınmasında kasıt aramaktayım. Türk vatandaşı olarak hassasiyetimizin değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması için İnegöl Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bunun için siyasi kimliğimi öne sürmediğim gibi herhangi bir sivil toplum kuruluşunun da desteğine gerek duymadım.”

“Peki niçin yaptım? Öncelikle ülkenin ' Araplaştırılma' çabalarına karşıyım. Madem Mevlid kandilinde bir devlet okulunda zil ilahi çalabiliyor niçin Türkçe ilahi değil? Mevlid bile Türkçe okunurken neden ilahi Arapça? O çocuklar bu anlamadığı dili neden dinlemek zorunda? Bugün buna göz yumulursa bir gün bir okulda başka bir müdür bir Hristiyan ilahisini İngilizce çalarsa ona da tepki gösterebilmek için yaptım. Türkiye Cumhuriyeti’nin dili Türkçedir. İsteyen istediği dili öğrenebilir öğretebilir. Ancak resmi kurumlarda anayasanın gereği laiklik ve resmi dil kuralına uyulmalıdır.”