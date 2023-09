Bursa'da, eski eşi ve yanındaki bir kişiyi öldüren bir polis memuru, mahkeme tarafından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet anı, güvenlik kameraları ve vatandaşların kameraları tarafından an be an kaydedilmişti. Bu trajik olayda, rastgele yoldan geçen bir kişi de kurşunların hedefi olmuş ve yaralanmıştı.

Olay, 12 Şubat 2022 tarihinde Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır (52), eski eşi Yasemin Ağır'ın kullandığı 26 DC 016 plakalı aracı bir erkek yolcuyla gördüğünde, aracı önledi ve durdurdu. Eski eşi ve yanındaki Yahya Aydın'ı araçtan indirip saldıran Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı Yahya Aydın ise olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Bilal Ağır, 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklu olarak yargılandı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, hayatını kaybeden Yasemin Ağır ve Yahya Aydın'ın aileleri, avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri ve Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekilleri hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın "eski eşini tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürme", "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkemede söz hakkı verilen sanık Bilal Ağır, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, olayın planlı bir şekilde gerçekleşmediğini ve Yasemin'in nerede olduğunu araştırmadığını savundu. Ağır, "Amacım konuşmaktı. Bana hakaretler edildi. Olay sebebiyle pişmanım. Böyle olacağını bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Bilal Ağır'ı, eski eşi Yasemin Ağır'a karşı "tasarlayarak öldürme" suçundan, Yahya Aydın'a yönelik eylemi sebebiyle de "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından ise hüküm kurulmasına gerek olmadığına karar verdi.