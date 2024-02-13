Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Bursa'daki Aday Tanıtım Toplantısı'nda Bursa adaylarını duyurdu. Toplantıda, İnce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ruşen Sever'i açıkladı.
Memleket Partisi'nin Bursa'daki diğer adayları şu şekilde belirlendi:
- Gemlik Belediye Başkan Adayı: Nazan Ozan
- İnegöl Belediye Başkan Adayı: Yasemin Soydan
- Karacabey Belediye Başkan Adayı: Buket Sarıbal
- Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı: Burak Gökmen
- Osmangazi Belediye Başkan Adayı: Ahmet Atalay
- Yıldırım Belediye Başkan Adayı: İlker Kılıç
Kaynak: MURAT AVCI