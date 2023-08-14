Bursaspor camiasında devam eden belirsizlik, her geçen gün yeni bir karmaşaya yol açmaya devam ediyor. Recep Günay ve yönetiminin göreve başladığı andan itibaren ortaya çıkan 'güçlü yönetim' talebi, eski başkanlardan Ali Ay'ın kongre çağrısıyla daha da karmaşık bir hale gelmişti. Ancak mevcut yönetim, genel kurul çağrısına rağmen geri adım atmamıştı. Bu durum, Bursaspor taraftarlarını harekete geçirdi ve Olağanüstü Genel Kurul için imza kampanyası başlattı. Yeterli sayıya ulaşılmasına rağmen Günay ve ekibi, genel kurula yanaşmadı.

Taraftarlar, kulübün geleceği için endişelenirken, Günay ve ekibinin önceki taahhütlerini yerine getirmediğini düşünmeye başladı. Ali Ay, aday olma cesaretini göstermişti ancak Günay ve ekibi, kongre kararı almak yerine mali tabloları açıklamama yolunu tercih etti. Takımın ise maddi sıkıntılar nedeniyle hem deneyimli oyuncuları kaybettiği hem de hazırlık kampına gidemediği belirtildi.

Eski başkan Ali Ay, sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Recep Günay ve yönetiminin suçlamalarına cevap verirken, genel kurul kararı için 10 gün süre verdi. Bu açıklamaların ardından taraftarlar, sosyal medya üzerinden Günay ve ekibine hitap ederek, artık görevi bırakmaları ve kulübün geleceğiyle oynamamaları gerektiğini dile getirdi.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, toplanan imzaları kulübe ileterek genel kurul kararı aldığını açıkladı, ancak Recep Günay resmi olarak duyurmadı. Ancak haberlere göre Günay'ın bu hafta Ankara'ya gideceği ve dönüşünde Olağanüstü Genel Kurul kararını resmi olarak açıklayacağı konuşuluyor. Bursaspor camiası ise artan sabırsızlıkla kongre işinin bu hafta içerisinde kesin olarak çözülmesini bekliyor.