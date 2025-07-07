Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu "Dostluk Hikayesi" ile tanınan Yaren ile Nazlı leyleğin 4 yavrusu oldu. Milli Parklar 2. Bölge Müdür tarafından Yaren’in 2 yavrusuna verici takıldı. Yaren’in yavrularına halkalama yapılırken bir yavru aşağıya atladı ve bu esnada bacağını sakatladı. Ciddi bir yaralanma olmadığı için ekipler ilk yardım sırasında sakatlığın derecesini fark edemedi. Görünürde de bir kanama yoktu. Yuvaya konduktan sonra yürüyüşünün aksaması ile durumu fark edildi. Ekipler müdahale için yuvaya yaklaştıklarında yavrularında atlama ihtimalini olduğu için yaralanan yavruyu izlenemeye aldı. Yaşanan elektrik kesintisi sonrası tüm yavruların hepsi yuvadan uçtu.

Yaren leyleği takip eden Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Bugün ilk uçuşunda ayağı aksayan vericili yavrumuz meğer karşı adaya uçup akşamüstü köye sonra yuvaya geldi. Hepimiz derin bir nefes aldık haliyle. Bu durumda müdahale edilmeden göçe gidebilir yavru. Verici sayesinde de yakın takipte olacaklar yine zaten. Süreçte destek olan ve pazar demeden köyde leyleğe dertlenen Milli Park ekiplerine ve youtube’ta sürece dahil olanlara teşekkürler” dedi.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla süreçle ilgili detaylı bilgi veren Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Bugün Yaren’in yuvasında müthiş heyecan yaşandı. Son günlerdeki süreci ve güncel durumu sizlerle paylaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde takip edenlerin bildiği üzere bölgede Milli Parklar tarafından yavru leyleklere halkalama çalışması yapıldı. Yaklaşık 40 leyleğe halka takılırken Yaren’in 2 yavrusuna da verici takılması kararlaştırıldı. Halkalama ve verici diğer ülkelerde yıllardır binlerce kuşa yapılan önemli bir çalışma. Bizde maalesef çok az yapılan bir uygulama genele bakınca. Takip edilen kuşlar hakkında önemli bilgiler sunuyor bu çalışmalar zaman içerisinde. Yaren’in bu şöhretini daha önce verici takılması ve halkalama çalışması için kullanmıştık. Bu yıl yine bu sağlandı ve plan yapıldı. Ancak bu yıl Yaren’in yavrularına halkalama yapılırken bir yavru aşağıya atladı ve bu esnada bacağını sakatladı. Ama ciddi bir yaralanma olmadığı için ekipler ilk yardım sırasında sakatlığın derecesini fark edemedi. Görünürde de bir kanama yoktu. Yuvaya konduktan sonra yürüyüşünün aksaması ile durumu fark ettik ama bu kez beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Zira tekrar yuvaya çıkmak diğer yavrularında atlama ihtimalini barındırıyordu. Plan şuydu, bekleyip diğer yavrular uçunca sona kalan ve bacağı aksayanı tedaviye almaktı. Ben bu esnada iyileşme ihtimaline de sıcak bakıyordum. Günler geçtikçe gerildik ama bekledik. Bugün ise çok ilginç bir şey oldu; köyde elektrikler sabah 2 saatlik kesildiği sırada yavruların hepsi yuvadan uçmuştu. Herkesin aklına acaba müdahale mi edildi sorusu geldi haklı olarak. Milli parklar, belediye ve elektrik idaresi ile Adem Amca ile görüştüğümde bir işlem yapılmadığını öğrendim. Ve beklemeye başladık. Akşam saatlerine doğru ise bu görüntüyle merakımız son buldu. Bugün ilk uçuşunda ayağı aksayan vericili yavrumuz meğer karşı adaya uçup akşamüstü köye sonra yuvaya geldi. Hepimiz derin bir nefes aldık haliyle. Bu durumda müdahale edilmeden göçe gidebilir yavru. Verici sayesinde de yakın takipte olacaklar yine zaten. Süreçte destek olan ve pazar demeden köyde leyleğe dertlenen Milli Park ekiplerine ve youtube’ta sürece dahil olanlara teşekkürler.”