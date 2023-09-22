İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çok şaşırtıcı bir adayın ortaya çıkacağını belirtirken, Beşiktaş Belediye Başkanlığı için Mustafa Sandal'a yeşil ışık yakma niyetini dile getirdi.

Yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararı hakkında konuşan Akşener, "Blöf yapmıyoruz. 81 ilde aday çıkaracağız. Bu kararın arkasındaki gerekçe var, bunu ciddi bir şekilde değerlendirdik" şeklinde konuştu.

CHP ile olan ittifak sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Akşener, "2018 seçimlerinde başlangıçta yalnız girecektik, ancak 15 milletvekilinin desteğiyle ittifak içinde yer aldık. Bu süreçte bizim aleyhimize çok eleştiri geldi. Ancak bu linç atmosferi, bizim demokrasiye olan bağlılığımızı daha da pekiştirdi. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İmamoğlu ve Yavaş'ın tercihlerini hatırlatan Akşener, "Onlar kendi tercihlerini yaptılar. İnsanların tercihleri saygıdeğerdir, ancak bu tercihlerin sonuçları olur" dedi.

Özgür Özel'in 2019 seçimlerinde Muhalefetin adayının İYİ Parti'den olmasının ardından ağladığı iddialarına yanıt veren Akşener, "Keşke benimle iletişime geçseydi. İş birliği yaparken gözyaşı dökenler oldu" şeklinde konuştu.

Mustafa Sandal'ın Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi iddiaları hakkında Akşener, "Ben bu fikri destekliyorum. Mustafa Sandal ile bir telefon görüşmesinde bu konuyu dile getirdim. Ancak resmi bir teklif henüz yapılmadı" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Levent Gültekin'in iddialarına yanıt veren Akşener, böyle bir konuşmanın gerçekleşmediğini ve bu tür iddiaları mahkemeye taşıyacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının henüz kesinleşmediğini ifade eden Akşener, "İstanbul için düşündüğümüz adaylar arasında sürpriz isimler de olabilir. Eğer üzerinde anlaşabilirsek, herkesi şaşırtacak isimler karşınıza çıkabilir" dedi.