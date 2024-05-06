Mercedes-Benz Türk, 2022 yılından bu yana resmi ulaşım sponsorluğunu yürüttüğü Ampute Futbol Milli Takımı’nı Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ağırlayarak, milli takıma 2024 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası öncesi moral desteği verdi.

Türk sporunu ileriye taşıma hedefiyle farklı spor branşlarında milli takımlara desteğini otuz yıla yakın süredir kesintisiz sürdüren Mercedes-Benz Türk, 2022’den bu yana resmi ulaşım sponsorluğunu yürüttüğü Ampute Futbol Milli Takımı’nı, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ağırladı. 2024 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası öncesi millilere ve teknik ekibe moral vermek için gerçekleştirilen buluşmaya Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, Mercedes-Benz Türk yöneticileri, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ve federasyon yetkilileri katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Otuz yıla yakın süredir farklı spor branşlarında milli takımlarımıza desteğimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Sporun, toplumların gelişmesinde ve daha sağlıklı nesillerin yetişmesinde ne kadar önemli bir rolü olduğunu biliyor, her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. 2022 yılından bu yana da, adını spor tarihine altın harflerle yazdırmış, Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızın yanında olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sınır tanımayan takımımızın Avrupa Şampiyonası yolunda yeni zaferler kazanacağına yürekten inanıyor ve bu yolda kendilerine başarılar diliyoruz. Geçmişte olduğu gibi bu yıl da başarıya giden yollardan birlikte geçmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da, “Sporda başarı birliktelik duygusuyla, inançla ve çok çalışarak geliyor. Başarı bir süreç işi ve bu süreçte gelen her destek daha hızlı ilerlememizi sağlıyor. Ampute Futbol Milli Takımımız 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olarak, 2022 yılında ise İstanbul’da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası’nda elde ettiği birincilik ile adını sahalara altın harflerle yazdırdı. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Ülkemize yeni zaferler kazandıracağımıza inanıyor ve tüm Mercedes-Benz Türk ailesine destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Takım, otobüs üretimi ve son teknolojiler hakkında bilgi ldı

Milli Takım, teknik heyet ve federasyon yetkilileri, Daimler Buses’ın dünyadaki en büyük otobüs üssü olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı gezerek üretim ve son teknolojiler hakkında detaylı bilgi alırken, çalışanlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.