Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımları’nın resmi ulaşım sponsoru olmaya devam ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu ile 2022 yılında imzalanan resmi ulaşım sponsorluğu anlaşması yenilendi.

Sponsorluk kapsamında sporcuların ihtiyaç, konfor ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan Mercedes-Benz otobüs, 2024 yılı sonuna kadar #Hentbolİçin diyen kadın ve erkek milli takımlarını yeni zaferlere taşımaya devam edecek. Sosyal fayda çalışmalarında mottosunu eğitimin, eşitliğin, kültür sanatın ve sporun #Daimayanında olarak belirleyen Mercedes-Benz Türk, mevcut sponsorluk anlaşmalarını yenileyerek bu alandaki desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak yaptığı çalışmalarla da göz dolduran firma, Türk sporunu daha ileriye taşıma hedefi ile başta hentbol olmak üzere farklı branşlarda spora olan desteğini önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edecek.