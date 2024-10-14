İnegöl 1. Mercedes ve Klasik Araç Fuarı, İnegöl Belediyesi ile Mercedes Benz Club Bursa iş birliğinde Pazar günü Merpa Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirildi. 15 dolayında şehirden 300’e yakın aracın katıldığı etkinlikte Mercedes tutkunları bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Daha önce farklı şehirlerde düzenlenen ve İnegöl’de ilki yapılan 1. Mercedes ve Klasik Araç Fuarı, Pazar günü Merpa Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi katkılarıyla Mercedes Benz Club Bursa tarafından yapılan organizasyon, ülkenin dört bir yanından Mercedes tutkunlarını İnegöl’de buluşturdu. İnegöl ile birlikte; İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Sakarya, Düzce, Uşak, Gaziantep, Bilecik, Karaman, Sivas, Kastamonu, Eskişehir ve Hatay başta olmak üzere 15 dolayında farklı şehirden gelen Mercedes tutkunları, 300’e yakın Mercedes’i sergileme fırsatı buldu.

KLASİK ARAÇLAR VE MERCEDES MODELLERİ YER ALDI

Klasik araçlar ve Mercedes’in 1995’ten günümüze farklı modellerinin yer aldığı etkinlik için Cumartesi akşamı itibariyle alana girişler başladı. Pazar günü 10.00’da ise etkinliğin startı verildi. Mercedes tutkunlarının bir araya gelmesi ve kaynaşmasına imkan tanıyan organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle klasik modeller büyük ilgi gördü.

BAŞKAN TABAN ZİYARET ETTİ

Etkinliği İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte ziyaret etti. Alanı gezip araçları tek tek inceleyen Başkan Taban, şehir dışından gelen misafirlere de hoş geldiniz dileklerini iletti. Daha sonra alanda Mercedes Benz Club Bursa Başkanı Ender Durak kısa bir selamlama konuşması yaptı. Durak, “Fuarımıza farklı şehirlerden gelerek katılan herkese teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bizlere bu organizasyonun yapılması adına her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün çok değerli misafirlerimize İnegöl’de ev sahipliği yapıyoruz. İnegöl’ümüzde Mercedes tutkunları olarak başta kulüp başkanımız Ender Durak ve kıymetli yönetimiz olmak üzere İnegöl Belediyesi olarak güzel bir organizasyonda bir aradayız. Farklı şehirlerden gelerek etkinliğimize katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte bu organizasyon çok daha güzel oldu. Bu alanda 1955’ten günümüze kadar farklı model Mercedes marka araçlar var. Yine orijinal parça satışı yapılan stantlarımızı görüyoruz. Bizim için çok kıymetli oldu bu organizasyon. Şehrimizde ilki yapılan bir organizasyon. 15 dolayında şehirden de katılım var. 300 dolayında araç katıldı etkinliğe. Organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.