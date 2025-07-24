Bu karar, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak alındı. Merkez Bankası, son olarak üç ay önce faiz indirimi yapmıştı. Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında ise faiz oranı yüzde 46 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Yeni kararla birlikte, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43’e indirildi. Ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 49’dan yüzde 46’ya, borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e düşürüldü.

Haziran ayında enflasyonun ana eğilimi yatay seyrederken, temmuz ayına ilişkin öncü veriler, aya özgü unsurlar nedeniyle aylık enflasyonda geçici bir artış olabileceğine işaret ediyor. Talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığı belirtilirken, jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticaretteki korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından izleniyor. Enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının ise dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini belirtti. Bu duruşun, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme aracılığıyla dezenflasyon sürecini destekleyeceği vurgulandı. Maliye politikasıyla sağlanacak eşgüdümün de bu sürece katkı yapacağı ifade edildi.

Kurul, politika faizine ilişkin adımlarını, enflasyonun gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentilerini dikkate alarak, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini açıkladı. Alınacak kararların büyüklüğünün, enflasyon görünümüne odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla değerlendirileceği belirtildi. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde, tüm para politikası araçlarının etkili bir şekilde kullanılacağı ifade edildi.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda, parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği, likidite koşullarının yakından izleneceği ve likidite yönetimi araçlarının etkili biçimde kullanılmaya devam edileceği belirtildi. Kurul, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde politika kararlarını alacağını ve bu kararların öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede verileceğini vurguladı. Toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı duyuruldu.