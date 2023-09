Merkür gezegeni, güneş sistemimizde bulunan en küçük gezegendir. Dünya’nın uydusu olan aydan biraz daha büyüktür. Merkür güneşe en yakın gezegendir, lakin Merkür en sıcak gezegen değildir. Venüs güneş sistemimizdeki en sıcak gezegendir.

Merkür’ün Atmosferi ve Dönüşü

Venüs, Dünya ve Mars ile birlikte Merkür kayalık gezegenlerden birisidir. Kraterlerle kaplı sağlam bir yüzeye ev sahipliği yapmaktadır. Merkür’ün Dünya’da olduğu gibi bir atmosferi yoktur ve uydusu bulunmamaktadır. Merkür’ün ince atmosferi veya ekzosferi çoğunlukla oksijen (O2), sodyum (Na), hidrojen (H2), helyum (He) ve potasyum (K) ‘dan oluşur. Güneş rüzgarı ve mikrometeoroid darbeler tarafından yüzeyden fırlatılan atomlar, Merkür’ün ekzosferini oluştururmaktadır. Anlayacağınız üzere Merkür işlerini basit tutmayı sever.

Küçük gezegen Merkür, Dünya’ya kıyasla çok daha yavaş dönmektedir, bu nedenle Merkür’de bir günün geçmesi oldukça uzun bir zaman almaktadır. Merkür’ün bir tam dönüş yapması elli dokuz Dünya günü sürmektedir, oldukça yavaş değil mi? Merkür Güneş’e en yakın gezegen olduğu için, etrafta dolaşması da çok uzun sürmez. Sadece ve sadece 88 Dünya gününde güneşin etrafında bir turunu tamamlar. Merkür’de yaşasaydınız, her üç ayda bir doğum gününüzü kutlayabilirdiniz. Tabi bu durum sonucunda oldukça yaşlı olacaksınız orası ayrı bir konu.

Merkür’de bir gün, burada Dünya’da geçen bir gün gibi değildir. Bizim için güneş her gün doğar ve her gün batar. Merkür’ün yavaş dönüşü ve kısa bir yılı olduğu için, güneşin doğup daha sonra batması uzun zaman almaktadır. Merkür, her 180 Dünya gününde yalnızca bir gün doğumuna sahiptir! Gerçekten de ilginç bir bilgi değil mi?

Merkür’de yaşama dair hiçbir kanıt bulunamamıştır. Gündüz Sıcaklıklar 430 santigrat dereceye (800 derece Fahrenheit) ulaşabilir ve geceleri -180 santigrat dereceye (-290 derece Fahrenheit) düşebilir. Anlayacağınız bir canlının (bildiğimiz kadarıyla) bu gezegende hayatta kalması pek olası değil.

Biliyor Muydunuz?

Merkür’ün eliptik (yumurta şeklinde) yörüngesi ve yavaş dönüşü nedeniyle, sabah Güneşi kısa bir süre yükseliyor, gezegenin yüzeyinin bazı kısımlarından batıyor ve yeniden yükseliyor gibi görünüyor. Aynı şey günbatımında ters yönde oluyor.

Merkür’ün Yapısı ve Yüzeyi

Merkür, güneş sistemimizdeki en küçük gezegendir.

Merkür karasal bir gezegendir. Küçük ve kayalıktır.

Merkür’ün gerçekten bir atmosferi yok.

Merkür gezegeninde zaman

Merkür’de bir gün 59 Dünya günü sürer.

Merkür’de bir yıl 88 Dünya günü sürer.

Merkür gezegeni komşuları

Merkür’ün uydusu yoktur.

Merkür, güneşe en yakın gezegendir.

Venüs, Merkür’ün komşu gezegenidir.

Merkür’ün Hızlı Tarihi

Merkür, gelişmiş teleskoplar olmadan görülebildiği için eski zamanlardan beri bilinmektedir.

Merkür, iki uzay aracı tarafından ziyaret edildi: Mariner 10 ve MESSENGER.

Merkür gezegeni neye benziyor?

Daha öncede belirttiğimiz gibi Merkür birçok kraterden oluşmuş Güneş Sistemi'ndeki en küçük gezegendir. İşte Merkür’ün görüntüsü.

Popüler Kültürde Merkür’ün Yeri

Güneş sistemimizdeki en küçük gezegen, kolektif hayal gücümüzde büyük bir varlığa sahiptir. Isaac Asimov, C. S. Lewis, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke ve H. P. Lovecraft dahil çok sayıda bilim kurgu yazarının ilham kaynağı Mercury. Televizyon ve film yazarları da gezegeni hikaye anlatımı için ideal bir yer buldular. Hareketli televizyon programı Invader Zim’de Mercury, soyu tükenmiş Marslılar tarafından prototip dev bir uzay gemisine dönüştürülüyor. Ve 2007 yapımı Sunshine filminde Icarus II uzay aracı, Icarus I ile buluşmak için Merkür çevresinde yörüngeye girer.

Calvin ve Hobbes çizgi romanında Calvin ve sınıf arkadaşı Susie, Calvin’in katkısının sorgulanabilir bilgilerle dolu olduğu Merkür hakkında bir sunum yapıyorlar: “Merkür gezegenine kanatlı ayaklı bir Roma tanrısının adı verildi” diyor Calvin. “Merkür çiçeklerin ve buketlerin tanrısıydı, bu yüzden bugün FTD çiçekçilerinin tescilli ticari markasıdır. Neden bir gezegene bu adamın adını verdiklerini tahmin edemiyorum.