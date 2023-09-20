Meme kanseri, günümüzün kadınlarda görülen en sık kanser türlerinden biri olarak bilinir. Meme kanserinin oluşumu süt yapıcı dokularda ve süt bezlerinde başlar.

Süt yapıcı dokular ve süt bezlerinde meydana gelen anormal hücre çoğalması sonucunda ortaya çıkan meme kanseri hastalığı, ilerleme hızı en yavaş olan kanser türlerinden biridir. Meme kanserinin ilk evrelerde teşhisi ve hasta tarafından fark edilmesi son derece zordur. Belirtileri neredeyse sıfırdır ve haliyle hastanın tesadüfi durumlar dışında fark etmesi pek mümkün değildir. Kanserli hücreler ilk olarak kendi etrafında yayılım gösterirken, sonrasında memeye en yakın lenf bezlerine sıçrar.

Lenf bezlerine sıçrayan bu hastalık, ardından hızlı bir şekilde vücutta ilerler ve bu evreden sonra hastalığın belirtileri çok keskin bir şekilde kendini gösterir. Hastalığın ilk evrelerde belirti göstermemesi nedeniyle risk grubu içerisinde yer alan kadınların mutlaka belirli periyotlarda tarama yaptırmaları gerekir.

Meme Kanseri Belirtileri

Meme kanseri belirtileri kendini birçok şekilde gösterir ve bu belirtiler genel olarak meme kanserinin orta ya da ileri evrelerinde keskin bir şekilde görünür.

Genel olarak meme kanserinin belirtileri ise şu şekildedir:

Meme kanserinin en sık görülen ve belirgin bir şekilde ortaya çıkan belirtileri arasında şişlik yer alır. Göğüste ve koltuk altına yakın bölgelerde şişlikler meydana gelir.

Son dönemlerde çok daha net bir şekilde görülebilen iki meme arasındaki asimetri durumu, önemli meme kanseri belirtilerinden biri olarak bilinir.

Pembe ve kırmızı arasında bir renkte meme başında oluşan akıntılar, meme kanserinin ilerleyen evrelerinde ortaya çıkan belirtilerinden biridir.

Adet dönemlerinde memede meydana gelen farklı türdeki ağrılar.

Memenin dışında yani memenin cilt bölgesinde değişimler. Özellikle portakal kabuğu görünümü söz konusu belirtilerden biri olarak bilinir.

Meme uçların içe doğru gömülmelerin meydana gelmesi, sık görülen belirtilerden bir diğeridir.

Memenin çok daha hassas bir yapıya bürünmesi ve en ufak dokunma durumunda şiddetli bir şekilde ağrıması, meme kanserinin en net belirtileri olarak bilinirler.

Meme Kanserinin Tedavisi

Meme kanserinin tedavisi, ülkemizde ve dünyada görülme oranının sıklaşmasıyla birlikte fazlasıyla gelişim göstermiştir. Tedavide başarı oranı oldukça yüksektir. Başarı unsurunu yükselten en önemli unsurların başında ise erken teşhis gelir. Hastalığın erkenden tedavi edilebilmesi için de mutlaka sürekli olarak tarama yaptırmak gerekir.

Meme kanserinde 4 ana tedavi yöntemi bulunur. Kemoterapi, cerrahi operasyon, ışın tedavisi ve hormonal tedavi, bilinen temel tedavi yöntemleridir.