Sanatın her alanında sanatçıların ve sanatseverlerin yanında olan Başkan Vahap Seçer öncülüğünde ki Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçel Sanat Kulübü (İSK) tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Mersin Mizah Günleri’ne de destek oldu.

MERSİN (İGFA) - Büyükşehir olarak sanatçı ve sanatseverlere katkı sunmanın önemi doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz “Kentimizde bu tür organizasyonların olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sanata, kültüre her daim gerekli katkıyı vermek için ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu anlamda İçel Sanat Kulübü’nün düzenlemiş olduğu mizah günlerinde de desteklerimizi sunduk. Bu süreçte onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Mersin Mizah Günleri’ne geçtiğimiz yıl da katkı sunduklarını hatırlatan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Şehrimizde yapılmakta olan bu güzel çalışma için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bu tür etkinlikleri her şekilde destekliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu güzel etkinliklerin, bu güzel şehirdeki güzel sanatseverlerin yanında olmaya devam edecek” diye konuştu.

2.’sini düzenledikleri Mersin Mizah Günleri’nin gelenekselleşmesini istediklerini belirten İSK Başkanı Fatih Alkar ise “Eksiklerimizi gidererek Mizah Günleri’ni 5, 10 diye devam ettirmek istiyoruz bizden sonraki arkadaşlarımızla birlikte. Bu yıl 28. Arkeoloji Günleri’ni yapacağız.Mizaha da bu kentin, ülkemizin ihtiyacı var. Dolayısıyla biz bu bütünsellik içerisinde etkinliğimizi gerçekleştirmeye çaba gösteriyoruz” dedi.

Kamuoyunda ‘Mandıra Filozofu’ olarak tanınan sanatçı Müfit Can Saçıntı ise Mersin Mizah Günleri’nin Türkiye’de benzeri olmayan bir etkinlik olduğuna dikkat çekti. Saçıntı “Bu da Mersin’in bir ayrıcalığı. Sanatla iç içe, çok aydın bir şehir. Zaten hep biliyoruz ama bugün de sanatla ilgili başka yönlerine şahitlik ettik Mersinin. Güzel, sanatsever, aydın insanların olduğu güzel bir şehrimiz. Biz de buraya gelmekten her zaman mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sanata ve sanatçılara verdiği desteğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Saçıntı, “Mersin halkı aydın bir halk sanatsever bir halk. Mersin Belediye Başkanı, Mersin halkının Belediye Başkanı olduğunu gösteriyor. Mersin halkının talepleri doğrultusunda ben biliyorum çeşitli vesilelerle sanata, edebiyata, mizaha destek oluyor. Tabi ki böyle belediye başkanlarının olduğunu bilmekte bizi mutlu ediyor. Mersin, yaşasak da yaşamasak da bizi mutlu ediyor böyle bir belediye başkanları var diye” ifadelerini kullandı.