Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çevre duyarlılığını artırmak ve geleceğe daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla ‘Dünya Temizlik Günü’ dolayısıyla Adanalıoğlu sahilinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerden sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerden vatandaşlara kadar geniş bir katılımla gerçekleşti.

Katılımcılar, ellerine eldivenlerini takarak sahilde biriken plastik, cam, kağıt ve izmarit gibi atıkları topladı. Birkaç saat içinde toplanan torbalar dolusu çöp, doğaya bırakılan atıkların boyutunu gözler önüne serdi. Etkinlikte çevreye duyarlılığın bir yaşam biçimi olması gerektiği vurgulanırken, çocukların ve gençlerin aktif katılımı geleceğe dair umut verdi.

DR. HALİSDEMİR: “BU ÇÖPLERİN TAMAMI İNSAN KAYNAKLI”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, Dünya Temizlik Günü’nün tarihçesini anlatarak, “Bugün 200’den fazla ülkede temizlik faaliyetleri yapılıyor. Temizlediğimiz alanlardaki kirlilikler kendiliğinden oluşmadı; tamamen insan eliyle üretildi. Bu atıklar rüzgarla ve deniz yoluyla taşınarak yaşam alanlarımızı kirletiyor. Mikroplastikler deniz canlıları tarafından tüketiliyor ve soframıza kadar ulaşarak ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor” dedi.

“KİRLETME, DESTEK OL, DENİZLERİMİZE NEFES OL”

Dr. Halisdemir, Mersin’in 16 bin kilometrekarelik yetki alanında yer alan 5 bin kilometrelik yol ağının her gün temizlendiğini belirtti. Deniz temizliği konusunda da yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Halisdemir, “7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Ancak bu mücadelede yalnız değiliz. Tüm vatandaşlarımızdan çevreyi kirletmemelerini, doğaya sahip çıkmalarını bekliyoruz” diyerek çağrıda bulundu.