Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan olayda, Çağlar Karaaslan (28), kız arkadaşı S.U.'ya (32) gönderdiği bir mesaj nedeniyle Hüseyin Erdoğan'ı (32) tabancayla vurarak öldürdü. Karaaslan, "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere dava açıldı. İddianameye göre, Erdoğan, S.U.'ya sosyal medya üzerinden mesaj attıktan sonra, S.U. "evliyim" dedi ve bu üzerine Erdoğan özür dilemişti.

Olay, 25 Mayıs'ta Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde yaşandı. S.U., otomobilinin lastiklerini değiştirmek için Hüseyin Erdoğan'ın çalıştığı dükkana gitti. Lastik değişiminin ardından S.U., sosyal medyada konum paylaşımı yapmıştı. Erdoğan, bu paylaşımı görünce S.U.'ya bir mesaj attı. . Ancak, S.U.'nun erkek arkadaşı Çağlar Karaaslan, bu mesajları görünce olayın yaşandığı sabah saat 08.00 civarında S.U.'yu yanına alarak dükkana gitti.

Karaaslan, dükkana vardığında önce Erdoğan'a tokat atmış, ardından kaçmaya çalışan Erdoğan'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olayın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi, ancak Erdoğan özel bir hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Çağlar Karaaslan ve S.U., Kirazlık Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. S.U., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Karaaslan ise tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Çağlar Karaaslan hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ayrıca Karaaslan'a "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar, S.U.'ya "kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar, Karaaslan'ın arkadaşı M.U.'ya ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.