Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün itibarıyla Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yağış beklendiğini duyurdu. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan ve Hakkari bölgelerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

Rüzgar, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzey yönlerden kuvvetli şekilde esecek. Bu nedenle Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece altına ineceği öngörülüyor. Büyükşehirlerde gün içindeki en yüksek ve en düşük sıcaklıklar şu şekilde:

Ankara: En yüksek 12°C, en düşük 0°C

İstanbul: En yüksek 16°C, en düşük 8°C

İzmir: En yüksek 21°C, en düşük 11°C