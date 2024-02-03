Bursa'da hava nasıl olacak?

Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 3 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde yağmurlu hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 10 derece olacak.

Pazar günü sabah saatlerinde termometreler 1 derece olarak ölçülürken gün içerisinde sis hakim olacak. Bununla beraber en yüksek sıcaklık 13 derece seviyelerinde seyredecek.

İşte Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini



İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 1 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde karla karışık yağmur İnegöl'ü etkisi altına alacak. En yüksek sıcaklık ise 7 seviyelerinde seyredecek.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini



