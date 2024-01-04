Bursa'da bugün şehir genelinde çok bulutlu bir hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 7 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 19 derece olacak.

Haftanın son iş gününde sabah saatlerinde termometreler 6 derece olarak ölçülürken gün içerisinde Bursalıları sağanak yağışlı bir hava karşılayacak. En yüksek sıcaklık 20 derece seviyelerinde seyredecek.

6 Ocak Cumartesi günü ise en düşük sıcaklık 6 derece olacak. Şehrin genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 5 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde çok bulutlu bir hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ