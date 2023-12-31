Yılbaşı akşamı hava durumu ve yeni yılın ilk günlerinde yağışla ilgili uyarılar peş peşe geldi.

Bugün sabah saatlerinde termometreler 5 derece olarak ölçülürken gün içerisinde sisli, parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık 17 derece seviyelerinde ölçülecek.

2024 yılının ilk iş gününde termometreler sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde yapış geçişleri beklenirken çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 19 derece seviyelerinde ölçülüyor.

BURSA İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ