Bursa'da bugün hava sabah saatlerinde 8 derece seviyelerinde olacak. Gün içerisi için sıcaklık uyarısı yapılırken yine bu hafta içerisinde sağanak yağış geçişlerinin olacağı açıklandı.

Bugün içinde ise en yüksek sıcaklığın ise 22 derece seviyelerinde yer alacağı belirtildi.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İnegöl'de bugün hava sabah saatlerinde 6 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Gün içerisinde ise yer yer sağanak yağış etkisini gösterecek.