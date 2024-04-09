Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Arefe günü için yayınladığı raporunda termometrelerin sabah saatlerinde 5 derece seviyelerinde yer alacağını belirtti.Gün içerisinde ise parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 23 derecenin üzerinde seyredecek.

Ayrıca hafta boyunca bayramda da parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 20 derecenin üzerinde seyredece

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 2 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde 22 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.