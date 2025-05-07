Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından her ay hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nun Nisan ayı sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre, 2025’in ilk dört ayında enflasyon nedeniyle emek gelirlerinde (ücret, maaş ve aylık) yaşanan toplam kayıp en az 176 milyar 600 milyon TL’ye ulaştı.

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yol açtığı kayıp 100,4 milyar TL olurken; memur maaşlarındaki kayıp 34,8 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 41,4 milyar TL olarak hesaplandı.

Raporda, Nisan 2025 itibarıyla enflasyonun emeklilerde 1.933 TL, memurlarda ise 7.709 TL'lik gelir kaybına yol açtığı belirtildi.

İşçinin 4 aylık kaybı 5 bin 197 TL oldu

Raporda, 2025’in ilk dört ayında asgari ücretin enflasyon karşısında 2.953 TL değer kaybettiği, işçi başına ise dört aylık ortalama kaybın 5.197 TL olduğu vurgulandı. Aynı dönemde, memur başına ortalama kaybın 8.744 TL, emekli başına ise 2.584 TL olduğu kaydedildi. Dört aylık resmi enflasyonun, kişi başına ortalama kaybı ise 4.492 TL olarak hesaplandı.

Asgari ücretin bir buçuk katı olan 31.400 TL maaşla çalışan bir işçinin enflasyon kaybı 4.195 TL olurken, asgari ücretin iki katı düzeyinde 40.700 TL maaş alan bir işçinin kaybı ise 5.311 TL oldu.

Enflasyon karşısında, asgari ücretin 2,5 katı gelir elde eden 50.000 TL maaşlı bir işçi 6.310 TL, asgari ücretin 3 katı kadar maaş alan 78.000 TL ücretli bir işçi ise 7.478 TL kayba uğradı.