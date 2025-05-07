İki kez ertelenen İnegölspor’a kayyum atanması seçeneği tartışılmaya başlandı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’ın başkanlığında yapılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve İnegöl’ün en önemli STK’ların başkanlarının katıldığı özel toplantıda sonuç çıkmaması krizin derinleşmesine neden oldu.

İNEGÖLSPOR’UN BORCU NE KADAR?

İnegölspor’un güncel borcu ise yapılan toplantılarda kamuoyuna yansıdı. Buna göre İnegölspor’un futbolcu, SGK ve genel gider borç tutarının 67 milyon TL civarında olduğu bilgisi kulislere sızdı.

BORCU GÖREN İSİMLER ADAY OLMAKTAN VAZGEÇTİ

İnegölspor’un her yıl katlanarak artan borçları nedeniyle, ismi başkan adaylığı için geçen birçok ismin geri çekildikleri ortaya çıktı. Başkan adayı olacağı konuşulan Bekir Ergün, Mehmet Döngel, Kani Ademoğlu, Serkan Taşdemir’in mevcut borçların kapatılması noktasında destek gelmemesi üzerine aday olmaktan vazgeçtikleri iddia edildi.

İNEGÖLSPOR’A ACİL GEREKLİ OLAN PARA NE KADAR?

Bu arada mevcut güncel borçlar ve yeni sezon planlaması için İnegölspor’a gerekli olan rakamda belli oldu. Transfer tahtasının kaldırılması için gerekli olan acil nakit ile yeni sezon için yapılacak transferler için ilk etapta 40-50 milyon TL, toplamda ise 100-120 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğu bilgisine ulaşıldı.