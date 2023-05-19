İstanbul’da bir şahıs, metro içerisinde başka bir şahsı giyiminden dolayı hakaret ederek tartışma çıkarmıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalar çerçevesinde, şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 14 Mayıs günü Merter Metrosu içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs başka bir şahsı giyiminden dolayı hakaret ederek tartışma çıkarmıştı. Çıkan tartışma sonucunda da şüpheli şahıs vatandaşa yumrukla saldırmıştı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşması üzerine video gündeme geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise gündeme gelen video üzerinden çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, metro içindeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi. İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen H.O. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs “Kasten Yaralama-Tehdit- Hakaret-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.