Bursa’da metroda müzik çalan gençlerle vatandaş arasında tartışma çıktı. Gençlerin müzik çalmasından dolayı rahatsız olan kişi sözlü tartışma yaşarken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa’da metroya binen sokak müzisyenleri, tek parça şarkı söyleyip yolculardan para topluyor. Daha sonra diğer vagona binip o vagondaki insanlara şarkı söylüyor. Gün içerisinde peş peşe bir çok kez bunu yapan gençler, son mini konserinde tartışma çıktı. Genç müzisyenlerin bindiği vagonda yüksek sesle müzik çalınmasından rahatsız olan bir vatandaş, gençleri ikaz etti. Yaşlı adamın ikazını dikkate almayan gençlerle, müzisyen gençler arasında sözlü tartışma yaşandı.

O anlar ise kameraya anbean yansırken, kısa süre sonra sokak çalgıcıları da vagondan inip karşı yönden gelen trene bindi.