Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, inşaatın yüzde 80 oranında tamamladığı Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi 7. Etap’taki çalışmaları hak sahipleri ile birlikte inceledi.

Yıldırım belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlâna Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaları inceledi. 7. ve 8. etaplar olmak üzere 2 bölümde yürütülen projenin 7. etabında devam eden çalışmaları hak sahipleri ile birlikte inceleyen Başkan Yılmaz, vatandaşların sorularını cevapladı. Örnek dairede vatandaşlara sunacakları alanlar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Hemşehrilerimize her şeyden önce, güvenliksiz, sağlıksız, altyapı ve ulaşım ağı yetersiz olan konutlarının yerine modern, güvenli, sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş ulaşılabilir alanlar oluşturuyoruz” dedi.

Mevlâna Kentsel Dönüşüm Projesi 7. ve 8. etaplarda hak sahipleriyle yüzde 100 oranında uzlaşma sağladıklarını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu insanlarımızın bize güveninin bir göstergesi. Burada toplam 944 binayı yıktık. Yerlerine bin 244 konut ve 177 ticari alan yapacağız. 301 konutun yer alacağı 7. Etap’ta çalışmalarımız yüzde 80 oranında tamamladık. Bugün burada hak sahiplerimiz ile oturacakları mülkleri birlikte inceledik. Sorularını cevapladık. Kısa süre içerisinde hemşehrilerimiz evlerine taşınacak” diye konuştu.