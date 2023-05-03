Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya’ya gelişlerinin 795. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çelebi ailesinin Karaman’dan Konya’ya yaptıkları yürüyüş sonrası Konya protokolünün katılımıyla temsili karşılama töreni gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Hazreti Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya gelişinin 795. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hz. Mevlana’nın 22. Kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve ailesinin her yıl 27 Nisan’da Karaman’dan başlatıp 3 Mayıs’ta Konya’da sona erdirdiği 7 günlük Uluslararası Sevgi ve Barış yürüyüş bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi.

Yürüyüş sonunda Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar tarafından Karaman’dan gelen heyet, Mevlana Meydanı’nda karşılandı. Vali Yardımcısı Türkoğlu’na Türk bayrağı teslim edilen program sonunda Mevlana’nın sandukası başında Gülbang duası okundu.

Ayrıca, hem 2023 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mevlana Yılı ilan edilmesi hem de Mevlana’nın Konya’ya gelişinin 795. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Barsisa adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Mevlana’nın bir anlatısından yola çıkılarak kendini insanlığa ve onların hastalıklarını iyileştirmeye adamış olan Barsisa’nın şeytan ile imtihanının anlatıldığı oyun, 5 Mayıs’ta Selçuklu Kongre Merkezi’nde saat 20.00’da ilk kez seyirciyle buluşacak.