Bursa İl Müftülüğü tarafından Sinan Durmaz Konferans Salonu’nda düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği, yoğun ilgi nedeniyle salonu doldurdu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Açılış konuşmasını İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın yaptığı etkinlikte, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman’ın sunduğu "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans büyük ilgi gördü.

Kaynak: İha