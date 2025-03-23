Özellikle kıştan bahara; bahardan yaza geçiş dönemlerinde, hava sıcaklıkları ve nem oranındaki ani değişiklikler, romatizmal hastalıkların şiddetlenmesine yol açabiliyor. Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, mevsim geçişlerinde romatizma ağrılarını azaltmak için alınabilecek önlemleri açıkladı. Soğuk havadan sıcak havaya, sıcak havadan soğuk havaya geçişlerde ani sıcaklık değişimleri, eklem ve kaslarda kasılma ve sertlik oluşturabiliyor. Çünkü eklem ve kas romatizması gibi hastalıkları olan kişilerin hava değişikliklerine daha duyarlı oldukları biliniyor. Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, "Eklem sıvısının yoğunluğu, sıcaklık değişimlerine bağlı olarak değişir ve bu da eklem hareketliliğini zorlaştırabilir. Bundan dolayı eklem ve kas romatizması gibi hastalıkları olan kişiler hava değişikliklerine daha duyarlı olabilirler. Özellikle osteoartrit ve romatoid artrit gibi hastalıklarda, mevsim değişimleriyle birlikte ağrı artışı gözlemlenebilir. Mevsim geçişlerinde nem oranı da değiştiği için, nemli havalarda eklemlerdeki iltihaplar ve ağrılar daha belirgin hale gelebilir. Romatoid artrit ve fibromyalji gibi hastalıklarda da nemin değişmesi eklem ve kas ağrılarını şiddetlendirebilir’’ dedi.

"Hareketsiz eklemler sertleşip ağrılı hale gelebilir"

"Hareketsiz kalmak, eklem sertliğini artırabilir ve kasların zayıflamasına yol açabilir. Hareketliliğin azalmasında, kaslarda atrofi ve tendonlarda kısalma sonucunda da ağrılar ortaya çıkabilir" diyen Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, "Soğuk havalarda yaza göre daha az yürüyüş veya daha az egzersiz yapılır. Bundan dolayı aktif olmayan, hareketsiz eklemler sertleşebilir ve ağrı artabilir. Bu anlamda egzersiz yapmak ağrıları hafifletebilir. Romatizma hastaları, mümkünse düzenli olarak hafif egzersizler yapmalıdır. Uygun şartlarda en azından yürüyüş yapılmalıdır. Romatizmaya eşlik eden diz veya kalça rahatsızlıkları varsa yüzme sporu da tercih edilebilir. Çünkü yüzmek, eklemlere fazla yük bindirmeden kasları çalıştıran hafif bir egzersizdir. Ayrıca fizik tedavi de eklem ağrılarını hafifletmek için etkili bir yöntem olabilir" diye konuştu.

"Vitamin desteği ağrıları azaltabilir"

Kışın güneş ışınlarına maruz kalma süresi azaldığı için D vitamini seviyesinin düştüğünü, D vitamini eksikliğinin romatizma hastalıklarının belirtilerini şiddetlendirebileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, şöyle devam etti: "D vitamini eksikliği kış aylarında artabilir. Bu nedenle güneş ışığına yeterince maruz kalamayanlar için hekim kontrolünde takviye almak gerekir. Romatizmal hastalıklarda vitamin depolarının uygunluğu çok önemlidir. Sadece D vitamini de değil, Omega-3 yağ asitleri, C vitamini ve glukozamin içeren besinler de romatizma hastalığının yönetilmesinde önemli rol oynar. Vitamin desteği ağrıların azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca mevsimine uygun, doğru ve sağlıklı beslenmeyle kilo kontrolü sağlanmalı, kas ve eklem esnekliği için 2,5-3 litre sıvı tüketilmelidir. Baş edilemeyen ağrılarda mutlaka uzman bir hekim görüşü alınmalıdır."