Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Mezit mahallesi mevkiinde Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Muhammet Ö. yönetimindeki 12 AAB 314 plakalı TIR direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonucu TIR'ın içinde sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.