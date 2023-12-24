Kıta Nedir?

Öncelikle bir kara parçasının kıta olarak kabul edilmesi için bazı kriterleri karşılaması gerek:

Çevresindeki sığlık bölgeleri içine almalı, etrafı deniz veya okyanusla çevrili olmalıdır.

Söz konusu kara parçası, kendini çevreleyen okyanus tabanından daha yüksek olmalı.

Net sınırlara sahip olmalı.

Kıtanın sahip olduğu kara parçası veya parçalarının yerkabuğu, çevresindeki okyanus tabanındaki yerkabuğuna göre daha kalın olmalıdır.

Dünya Haritası Üzerindeki Kıtaların Sayısı

7 Kıta Görüşü: Kuzey Amerika Kıtası, Güney Amerika Kıtası, Antarktika Kıtası, Asya Kıtası, Afrika Kıtası, Avustralya Kıtası ve Avrupa Kıtası isimlerinde dünyanın toplam yedi kıtası olduğu ülkelerin çoğunda okullarda öğretilir ve insanlığın büyük çoğunluğu da bu düşünceyi kabul eder.

6 Kıta Görüşü: Konuyla ilgili uzmanların bir kısmı, bahsettiğimiz kriterleri dikkate alarak altı kıta olduğunu iddia ediyorlar. Buna göre, Güney Amerika ve Kuzey Amerika kıtaları tek bir kıta olarak görülüyor ve bu yaklaşım Avrupa’nın birçok yerinde kabul görüyor.

Güney ve Kuzey Amerika’yı tek bir kıta olarak kabul edenlere yöneltilen ilk soru ise Avrupa ve Asya kıtalarının dev ve tek bir kara parçası olmasına rağmen neden iki ayrı kıta olarak görüldüğüdür. Bunun cevabı ise Avrupa ve Asya arasındaki jeopolitik farklılıklardır.

5 Kıta Görüşü: Beş adet kıta olduğunu iddia edenlerin gerekçeleri ise biraz daha ilginç. Onlara göre de Kuzey ve Güney Amerika tek bir kıtadır ancak, Antarktika olarak bildiğimiz güney kutbu bir kıta değil.

Kıtalarla ilgili tüm bu yorumlar farklı bakış açılarından kaynaklanıyor, başta da söylediğimiz üzere Dünya’da en çok benimsenen görüş 7 kıta olduğu yönündedir. Bu sebeple de okullarda bu şekilde öğretilir ve kabul edilir.