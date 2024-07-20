Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüste 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Mezitler mevkiinde İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Berkant E. (22) yönetimindeki 64 ADS 362 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden sürücü Ahmet U. (25) yönetimindeki 16 BGA 939 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, minibüste yolcu konumunda bulunan Özlem E.(45), Nazar C. ve Pınar B. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ŞERİFE ÖZ