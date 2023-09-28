TSK'nın yeni komuta kademesinin de ilk kez katılacağı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.ANKARA (İGFA) - Önceki toplantısını 9 Ağustos'ta gerçekleştiren Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

TSK'nın yeni komuta kademesi ilk defa katılacağı toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk defa hazır bulunacak.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.

Toplantıda Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor.