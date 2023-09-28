Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinin Vakıf Mahallesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının kazan dairesinde yangın çıktı. Yangın anında mahalle sakinleri büyük bir panik yaşarken, hızla olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Fabrikanın sokak içerisinde yer alması nedeniyle mahalle sakinleri, alevleri fark edince sokaklara çıkarak güvende olmaya çalıştı. Yangın sırasında fabrikanın kazan dairesi ciddi şekilde zarar gördü, ancak şans eseri zarar gören olmadı.

Yangının neden çıktığı henüz araştırılırken, polis olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.