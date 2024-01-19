Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP'nin 55 belediye başkan adayı şu şekildedir:

ANTALYA/ FİNİKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE

  • CENK ŞİMŞEK

İZMİR/ DİKİLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE

  • SEMA AKINCI

ADIYAMAN/ BESNİ İLÇE

  • MUSTAFA ALTIN

ADIYAMAN/ ÇELİKHAN İLÇE

  • MEHMET BAHADDİN ULAŞ

ADIYAMAN/ GERGER İLÇE

  • YASİN SARITEMUR

ADIYAMAN/ SAMSAT İLÇE

  • RAMAZAN BERK

ADIYAMAN/ SİNCİK İLÇE

  • ABDULLAH GÜNER

ADIYAMAN/ TUT İLÇE

  • İBRAHİM HALİL KILAVUZ

AĞRI/ DİYADİN İLÇE

  • MEHMET NURİ KAYA

AĞRI/ DOĞUBEYAZIT İLÇE

  • FERDİ ERTAŞ

AĞRI/ HAMUR İLÇE

  • CEMAL YAKUT

AĞRI/ TUTAK İLÇE

  • SUAT ENGİN

AMASYA/ GÖYNÜCEK İLÇE

  • KADİR FATİH ERDOĞAN

AMASYA/ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE

  • ÖMER FARUK DERTLİOĞLU

AMASYA/ HAMAMÖZÜ İLÇE

  • FATİH BAYRAKTAR

AMASYA/ MERZİFON İLÇE

  • BÜNYAMİN ARSLAN

AMASYA/ SULUOVA İLÇE

  • RIFAT UZUN

AMASYA/ TAŞOVA İLÇE

  • SİNAN YILMAZ

ARDAHAN/ DAMAL İLÇE

  • DOĞUKAN TURGUT

ARDAHAN/ ÇILDIR İLÇE

  • NAVRUZ GÜNDOĞDU

ARDAHAN/ GÖLE İLÇE

  • OKTAY ARSLAN

ARDAHAN/ POSOF İLÇE

  • NİHAT SAYDAN

EDİRNE/ ENEZ İLÇE

  • AHMET DEMİRCİ

EDİRNE/ HAVSA İLÇE

  • HASAN ÖZEN

EDİRNE/ İPSALA İLÇE

  • AYBİKE ŞİMŞEK

EDİRNE/ KEŞAN İLÇE

  • SERDAR DUMAN

KIRIKKALE/ BAHŞILI İLÇE

  • HALİL İBRAHİM BİŞGİN

KIRIKKALE/ DELİCE İLÇE

  • AYTEKİN ARAÇ

KIRIKKALE/ ÇELEBİ İLÇE

  • NAFİ YAKUT

KIRIKKALE/ KESKİN İLÇE

  • MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU

KIRIKKALE/ SULAKYURT İLÇE

  • İSMAİL BİLDİK

KIRIKKALE/ YAHŞİHAN İLÇE

  • OSMAN TÜRKYILMAZ

KİLİS/ ELBEYLİ İLÇE

  • ADİL ÖZKAN

KİLİS/ MUSABEYLİ İLÇE

  • MEHMET ÖLMEZ

KİLİS/ POLATELİ İLÇE

  • DURAN KURŞUNOĞLU

NEVŞEHİR/ ACIGÖL İLÇE

  • MEHMET EROĞLU

NEVŞEHİR/ AVANOS İLÇE

  • MUSTAFA KENAN SARITAŞ

NEVŞEHİR/ DERİNKUYU İLÇE

  • YUSUF GEMİCİ

NEVŞEHİR/ GÜLŞEHİR İLÇE

  • ERKAN ÇİFTÇİ

NEVŞEHİR/ KOZAKLI İLÇE

  • CELALETTİN GÜVEN

NEVŞEHİR/ ÜRGÜP İLÇE

  • MUSTAFA ÖZ

RİZE/ ÇAYELİ İLÇE

  • İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ

RİZE/ İKİZDERE İLÇE

  • HAKAN KARAGÖZ

RİZE/ İYİDERE İLÇE

  • OSMAN METE

TOKAT/ ALMUS İLÇE

  • BEKİR ÖZER

TOKAT/ ARTOVA İLÇE

  • NAZİF ÇUHACI

TOKAT/ BAŞÇİFTLİK İLÇE

  • GÜRSEL BAYRAM

TOKAT/ ERBAA İLÇE

  • ERTUĞRUL KARAGÖL

TOKAT/ NİKSAR İLÇE

  • AZMİ YILDIRIM

TOKAT/ PAZAR İLÇE

  • ŞERAFETTİN PERVANLAR

TOKAT/ REŞADİYE İLÇE

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  • ERGÜL ÜNAL

TOKAT/ SULUSARAY İLÇE

  • DAVUT KILIÇ

TOKAT/ TURHAL İLÇE

  • ORHAN YAYLI

TOKAT/ YEŞİLYURT İLÇE

  • MUHSİN YILMAZ

TOKAT/ ZİLE İLÇE

  • ALİ ÖZGAN
Kaynak: İHA