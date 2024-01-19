Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP'nin 55 belediye başkan adayı şu şekildedir:
ANTALYA/ FİNİKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE
- CENK ŞİMŞEK
İZMİR/ DİKİLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE
- SEMA AKINCI
ADIYAMAN/ BESNİ İLÇE
- MUSTAFA ALTIN
ADIYAMAN/ ÇELİKHAN İLÇE
- MEHMET BAHADDİN ULAŞ
ADIYAMAN/ GERGER İLÇE
- YASİN SARITEMUR
ADIYAMAN/ SAMSAT İLÇE
- RAMAZAN BERK
ADIYAMAN/ SİNCİK İLÇE
- ABDULLAH GÜNER
ADIYAMAN/ TUT İLÇE
- İBRAHİM HALİL KILAVUZ
AĞRI/ DİYADİN İLÇE
- MEHMET NURİ KAYA
AĞRI/ DOĞUBEYAZIT İLÇE
- FERDİ ERTAŞ
AĞRI/ HAMUR İLÇE
- CEMAL YAKUT
AĞRI/ TUTAK İLÇE
- SUAT ENGİN
AMASYA/ GÖYNÜCEK İLÇE
- KADİR FATİH ERDOĞAN
AMASYA/ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE
- ÖMER FARUK DERTLİOĞLU
AMASYA/ HAMAMÖZÜ İLÇE
- FATİH BAYRAKTAR
AMASYA/ MERZİFON İLÇE
- BÜNYAMİN ARSLAN
AMASYA/ SULUOVA İLÇE
- RIFAT UZUN
AMASYA/ TAŞOVA İLÇE
- SİNAN YILMAZ
ARDAHAN/ DAMAL İLÇE
- DOĞUKAN TURGUT
ARDAHAN/ ÇILDIR İLÇE
- NAVRUZ GÜNDOĞDU
ARDAHAN/ GÖLE İLÇE
- OKTAY ARSLAN
ARDAHAN/ POSOF İLÇE
- NİHAT SAYDAN
EDİRNE/ ENEZ İLÇE
- AHMET DEMİRCİ
EDİRNE/ HAVSA İLÇE
- HASAN ÖZEN
EDİRNE/ İPSALA İLÇE
- AYBİKE ŞİMŞEK
EDİRNE/ KEŞAN İLÇE
- SERDAR DUMAN
KIRIKKALE/ BAHŞILI İLÇE
- HALİL İBRAHİM BİŞGİN
KIRIKKALE/ DELİCE İLÇE
- AYTEKİN ARAÇ
KIRIKKALE/ ÇELEBİ İLÇE
- NAFİ YAKUT
KIRIKKALE/ KESKİN İLÇE
- MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
KIRIKKALE/ SULAKYURT İLÇE
- İSMAİL BİLDİK
KIRIKKALE/ YAHŞİHAN İLÇE
- OSMAN TÜRKYILMAZ
KİLİS/ ELBEYLİ İLÇE
- ADİL ÖZKAN
KİLİS/ MUSABEYLİ İLÇE
- MEHMET ÖLMEZ
KİLİS/ POLATELİ İLÇE
- DURAN KURŞUNOĞLU
NEVŞEHİR/ ACIGÖL İLÇE
- MEHMET EROĞLU
NEVŞEHİR/ AVANOS İLÇE
- MUSTAFA KENAN SARITAŞ
NEVŞEHİR/ DERİNKUYU İLÇE
- YUSUF GEMİCİ
NEVŞEHİR/ GÜLŞEHİR İLÇE
- ERKAN ÇİFTÇİ
NEVŞEHİR/ KOZAKLI İLÇE
- CELALETTİN GÜVEN
NEVŞEHİR/ ÜRGÜP İLÇE
- MUSTAFA ÖZ
RİZE/ ÇAYELİ İLÇE
- İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
RİZE/ İKİZDERE İLÇE
- HAKAN KARAGÖZ
RİZE/ İYİDERE İLÇE
- OSMAN METE
TOKAT/ ALMUS İLÇE
- BEKİR ÖZER
TOKAT/ ARTOVA İLÇE
- NAZİF ÇUHACI
TOKAT/ BAŞÇİFTLİK İLÇE
- GÜRSEL BAYRAM
TOKAT/ ERBAA İLÇE
- ERTUĞRUL KARAGÖL
TOKAT/ NİKSAR İLÇE
- AZMİ YILDIRIM
TOKAT/ PAZAR İLÇE
- ŞERAFETTİN PERVANLAR
TOKAT/ REŞADİYE İLÇE
- ERGÜL ÜNAL
TOKAT/ SULUSARAY İLÇE
- DAVUT KILIÇ
TOKAT/ TURHAL İLÇE
- ORHAN YAYLI
TOKAT/ YEŞİLYURT İLÇE
- MUHSİN YILMAZ
TOKAT/ ZİLE İLÇE
- ALİ ÖZGAN