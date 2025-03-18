MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nu sert bir dille eleştirdi. Şenol, MHP’yi hedef alan iddialara yanıt vererek, İYİ Parti Milletvekili Türkoğlu’na Büyükşehir’in belgelerinin verilerek, önceki dönem Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Cumhur İttifakı’na yönelik siyasi malzeme haline getirildiğini öne sürdü. Bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirten Şenol, “Büyükşehir evraklarının İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’na servis edilerek önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ve Cumhur ittifakını yıpratmaya yönelik bir siyasal bir malzeme yapılmasına şahit oluyoruz. Bu durum hukuk dışını işaret etmektedir. Bunu kamuoyuna şov yapmak değil derhal hukuka iletilmelidir. Selçuk Türkoğlu bu durumu siyasi malzeme yaparak devlet anlayışıyla bağdaşmayan açıkça sorumsuzluk örneğidir. Belediye başkanının görevi hukuk çerçevesinde hareket etmektir. Birilerinin dosya taşeronluğu yapması kabul edilemez" dedi.

CHP basın sözcüsü Yücel Akbulut sözlere ithafen “Bunlar sızıyor. Biz bunları basına vermedik. Bir arkadaşımız fotoğrafını çekmiş ve iletmiş. 6 yıl boyunca bu adam belediye başkanlığı yapmış, şunu öğrenememiş. Ödeme emrinde yazanlar zannettiği rakamlar değil. Bu muhasebenin bir tekniği. Kim algı yaratıyormuş görelim. Burada toplam harcama 1 milyon 275 bin lira. “ dedi.

Akbulut’un sözlerinin ardından tansiyon yükseldi.