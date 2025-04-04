Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı, partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’i anmak üzere bugün saat 13.00’te anıt mezarında bir tören düzenleyecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de anma programında yer alacağı, törenin ardından ise genel merkezde mesaisine başlayacağı açıklandı.
Partiden açıklama yapıldı
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığında görülen dejenerasyon bulguları nedeniyle planlı bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığı, yeniden değiştirilmişti.
Partiden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, “Genel Başkanımız odasında dinlenmektedir, kısa sürede günlük yaşantısına dönecektir” ifadelerine yer verilmişti.
Bahçeli’nin, anma töreninin ardından parti genel merkezinde temaslarına başlaması bekleniyor.