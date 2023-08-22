MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, silahlı bir saldırıya maruz kalarak hayatını kaybetti. Saldırının detayları henüz netlik kazanmazken, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sezer Yozgat, saldırıyla ilgili bilgi verdi. Yozgat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız ve değerli ağabeyimiz Köksal Kaçmaz'ın haince gerçekleşen saldırı sonucu vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet dilerim. Bu acı kaybımız için başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi. Olayın ayrıntıları henüz aydınlatılamamışken, ilgili makamların soruşturma başlattığı bildirildi.