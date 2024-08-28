Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İnegöl İlçe Teşkilatı, genişletilmiş bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya, İlçe Başkanı Uğur Bayram, meclis üyeleri, kooperatif başkanları ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Toplantı, ilçe hizmet binasında gerçekleştirildi ve ilçe yönetimi tarafından alınan kararların İnegöl ilçesi ve halkı için hayırlı olması temennisiyle sona erdi. Bu genişletilmiş toplantının, ilçenin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı ve yerel yönetimlerin daha etkin bir şekilde çalışmasının sağlanacağı bir platform oluşturması amaçlandı.