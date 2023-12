MHP İnegöl Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı, 5 Aralık Kadın Hakları Günü ile kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 89. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Milliyetçi Hareket Patisi İnegöl İlçe Teşkilatı KAÇEP Başkanı Dilek Kurşunel'in açıklamalarında satır başları şöyle;

"Bütün kadınlarımızın çehresi ışıklı, üstelik bakışları aydınlık yarınların müjdesiyle doludur.’’

Genel başkanımız liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyefendinin çok sevdiğim sözüdür. Geleceği parlak, gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizin temelinde nasıl ki kadının gücü ve emeği varsa geleceğinde de kadınlarımızın yerinin büyük olduğu bilinen bir gerçektir.

Kadınların, toplum yaşamında daha aktif yer alması, o ülkenin gelişmişliğinin göstergesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5 Aralık 1934'te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Ulu Önder Atatürk, kadının siyasi yaşama dahil olmasına büyük önem vererek bu hakları, Avrupa’nın bazı ülkelerinden daha önce Türk Kadını’na vermiştir. Bu yüksek düşünce, Türk kadınının gurur kaynağı olmuştur.

Bugün birçok alanda büyük başarılara imza atan kadınlarımızın sayısı hızla artıyor Türk kadını sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette elde ettikleri başarılarla ülkemizin kalkınmasına, ilerlemesine büyük katkılarda bulunuyor.Daha da artması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde yerel seçimler var kadınlarımız daha fazla kent yönetiminde söz sahibi olmalı bunun için önce kadınlarımızın adım atmaları gerektiğini bu vesile ile hatırlatmak isterim.

Seçimlerde daha fazla kadınımızın faal katılım ve yoğun adaylığı, inanıyorum ki, Türkiye’nin gücüne güç katacaktır. Parti olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız, her şart altında Türk kadının hak ve hukukunu savunmayı sürdüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, kökeni dili ne olursa olsun Türk kadının her zaman destekçisi, sözcüsü ve yanında duran gücü olmaya devam edecektir.

Milliyetçi Hareket Patisi İnegöl İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) adına tüm kadınlarımızın bugününü kutluyoruz.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları günümüz tekrar kutlu olsun.

Güçlü kadın güçlü Türkiye.

Ne mutlu Türküm diyene.