Milliyetçi Haeket Partisi’nin “Adım Adım 2023 Köyüm Benim’’ Sohbet Toplantıları kapsamında MHP İlçe Teşkilatı Köylerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Ağaç İşleri Bölümü’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdiler. Odessa Life Firması ve Devenza Mobilya Firması’nı ziyarette bulunup hasbihal ettiler. İlgi ve alakalarından dolayı Odessa Life Firma Sahibi İbrahim Güven’e ve Davenza Mobilya Firma Sahibi Ali Güven’e teşekkür ettiler.

Bu ziyaretlerin adından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanvekili İbrahim Balkan koordinatörlüğünde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Hocaköy Mahallesi’nde köy halkıyla bir araya geldiler. Ardından esnaf ziyareti gerçekleştirip vatandaşları ziyaret edip sorunlarını dinlediler, çözümleri konuştular. İlgi ve alakalarından dolayı köy muhtarlarına ve vatandaşlara teşekkür ettiler.

Beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan’ı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Osmaniye, Tüfekçikonak, Kayapınar, Kıran, Turgutalp ve Esenköy Mahallelerini ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında muhtarların ve köy halkının sorunlarını ve taleplerini dinlediler, notlar aldılar. İlgi ve alakalarından dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Hepinizin malumu olduğu üzre 14 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçim var, bu seçim ülkemiz açısından kader niteliği taşımakta ve beraberinde 1 buçuk milyarlık İslam alemi için de ziyadesi ile önemlidir, yine bu seçim Cumhur ile dış güdümlü zilletin, seçimidir, hiç şüphemiz yoktur ki Cumhur ittifakı ilk turda alnının akıyla, açık ara farkla zaferini ilan edecektir. Önümüzdeki yeni yüzyılın Türk yüzyılı olması için kararını Cumhur ittifakının Cumhur başkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacak, Milliyetçi Hareket Partisinin meclisteki sandalye sayısını arttırmak, ve Türk milletinin güvencesi olan Milliyetçi Hareket Partisini mecliste en güçlü şekilde çıkmasına vesile olacaktır. Açık hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla seçilmesine çalışmak, Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifak’ının milletvekili sayısının nitelikli çoğunluğa ulaştırmaktır. Sizlerden isteğimiz 14 Mayıs sabahı sandığa gidip, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı ve Milliyetçi hareket partisine oy vermeniz olacaktır. Elbette başaracağımızdan ve başarılı olacağımızdan en küçük şüphemiz de yoktur. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 100. Yılda yüz proje ile sahaya inmiş bulunmaktayız. Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin ‘100 Sözü’nden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Gazilere, ÖTV'siz araç sağlanacak. Malul sayılmayan gazilerin mağduriyetleri giderilecek. Engelli ve engelli yakını aylığı yükseltilecek, engelli aylığı ödemesinde aile geliri yerine engellilerin kendi gelirleri esas alınacak. Dezavantajlı grupların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve iş bulmalarını sağlamak için mesleki eğitim programları yaygınlaştırılacak. Eğitim müfredatı milli ve çağın gereklerine uygun bir şekilde planlanacak. Üniversite giriş sınavı kaldırılacak, ilköğretim ve orta öğretimde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan yönlendirmeye bağlı olarak yapılacak "olgunlaşma sınavını esas alan ve fırsat eşitliğini gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulamaya konulacak. Kadınların eğitim düzeyleri yükseltilerek kalkınma sürecinde, iş hayatında ve siyasi karar alma mekanizmalarında daha fazla rol almaları sağlanacak. Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılacak, okul öncesi eğitimden başlayacak çocukların ilgi, yetenek, bilgi ve becerilerini dikkate alan bir yönlendirme ile eğitim planlamaları yapılacak. Özel eğitim hizmetleri okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkinleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Talep eden her öğrenci için yurt sağlanacak, kredi yerine burs imkânı artırılacak, öğrenim kredilerinin geri ödemesi ilgililerin işe başladığında yapılacak.