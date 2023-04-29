İnegöl’de çarşı merkezinde sıcak asfalt çalışmaları başladı. Çarşı merkezinde başlayan çalışmalar, Kasım Efendi Caddesi boyunca devam edecek.

1,6 kilometrelik çalışmanın startı dün akşam verildi. İş makineleri dün akşam çarşı merkezinde asfalt kazıma çalışmaları gerçekleştirdi, daha sonra ise kazınan alana yeni asfalt döküldü.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı açıklamada “Çarşı merkezimizden başlayıp Kasım Efendi Caddesi boyunca devam edecek olan 1.6 km'lik sıcak asfalt çalışmaları başladı. Teşekkürler Alinur Aktaş başkanım.” İfadelerini kullandı.