SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yüzde 15,75, memur emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı. Zamlar, kök aylıklara yansıtıldı ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Peki, yeni maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet’te bunu nasıl görüntüleyecek?

e-Devlet'e şifrenizle giriş yaptıktan sonra, 'Çalışma Hayatım' bölümüne geçmeniz gerekiyor. Ardından 'Emekli' seçeneğine tıklayarak, detaylı bilgilere ulaştığınızda zamlı yeni maaşınızı görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin, bu emeklinin zamlı maaşı 21 bin 344 lira olup, üzerine 853 lira ek ödeme eklenerek yeni maaşı 22 bin 197 lira olacak.

Başka bir emeklinin zamlı kök maaşı ise 13 bin 986 lira, buna 559 lira ek ödeme eklenince yeni maaşı 14 bin 546 lira olarak belirleniyor. Bu rakam, en düşük emekli maaşından yüksek olduğu için söz konusu emekli, zamlı maaşını bu ay hesabında görebilecek.

12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesi planlanan en düşük emekli maaşı için Meclis'te çalışmalar başladı. Ancak, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifin, genel kurulda görüşülmesi bir hafta sonrasına ertelendi.

Bu durumda, SSK emeklileri 17 Ocak'tan itibaren hesaplarına yatacak maaşlarını 12 bin 500 lira olarak alacak. Bin 969 liralık zam farkı ise bir sonraki ay ödenecek. Yani, en düşük emekli maaşını alan bir emekli, Şubat ayında 14 bin 469 lira maaş artı bin 969 lira fark olmak üzere toplamda 16 bin 438 lira alacak.

En düşük emekli aylığının üzerinde maaş alanlarsa SSK emeklisi ise 17-26 Ocak tarihleri arasında Bağkur emeklisi ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını almış olacak. Memur emeklilerinin zam farklarının ise ay sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.