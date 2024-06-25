Teknede kaçakçılık yapıldığı iddia edilen olayda, uyuşturucu bulunduğu ve bir PKK üyesinin de yer aldığı belirtilmişti.

Oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklanmıştı: MHP'li Güven Adıgüzel zehir zemberek sözlerle istifa açıklaması yaparak görevinden ayrıldı.

İSTİFASINI DUYURDU

Sosyal medya hesabından Saymaz'ın paylaşımına cevap veren Adıgüzel, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İsmail SAYMAZ dün sizinle telefon görüşmemizde ben bu olayın iç yüzünü size anlatmakla birlikte Cumhuriyet Savcılığı tutanaklarını dahi size yolladım. Çocuklarımı PKK terör örgütünün nasıl kullandığını tüm çıplaklığı ile size izah ettim.

Terör örgütü PKK’nın beni hedef alarak tehdit etmesi nezdimde, abesle iştigal bir durumdur! Asıl üzücü olan çocuklarımın üzerinden benim ve partim olan MHP’nin hedef alınması. Bu vesileyle üzgünlüğümü beyan ediyorum. Saygı ve hürmetlerimle…

Partim MHP’nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum.

Saygılarımla…

Çocuklarımın üzerinden tarafıma ve partim MHP’ye itibar suikastı yapan namussuz ve şerefsizdir…"