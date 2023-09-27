ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı.

25 Ağustos 1966 tarihinde ABD’nin New York eyaletine bağlı Long Island’da doğdu. Samantha Blake Cohen adında bir çocuk babası.

Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School, American University, Lawrence Woodmere Academy’den mezundur. Mayıs 2018’de görevine son verildi. 2017-2018 arasında Cumhuriyet Ulusal Komitesi’nin finans başkan yardımcısıydı

Bryan Cohen adlı kardeşi var. Trump’ın federal suçlu olduğu iddiasıyla FBI’a teslim oldu. Cohen, Trump’ın seçim dönemindkei kampanyada yolsuzluk yaptığını ve kendisinin de buna ortak olduğunu itiraf etti.