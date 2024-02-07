Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Gaziantep FK maçında attığı gollerle takımını kupada çeyrek finale taşırken, bu sezonki 17. golüne ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde mücadeleye 11’de başlayan Michy Batshuayi, kaydettiği 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Müsabakanın 17. dakikasında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren Belçikalı yıldız, 31. dakikada ise ikinci golünü attı.

Kupanın 5. Tur maçında Adanaspor’a karşı 4 gole imza atan Batshuayi, bugünkü gollerle kupada 2 maçta 6 gole ulaştı. Süper Lig’de 6 golü bulunan 30 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 5 gol kaydetti.

Gaziantep FK karşısında 90 dakika sahada kalan Belçikalı oyuncu, bu sezon 3 kulvarda 17. golüne ulaştı.