Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek ile birlikte sarı-kırmızılı kulübün üyeleriyle buluştu. Kavukcu, burada yaptığı açıklamada transfer çalışmalarıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

"STOPER, KANAT VE FORVET ALACAĞIZ"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kavukcu, forvet, kanat ve stoper bölgelerine yapılacak 3 takviyenin bir hafta içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

ORTA SAHA VE 10 NUMARA GELDİ

Galatasaray, transfer döneminde şu ana kadar Burnley’den Fransız orta saha Lesley Ugochukwu’yu 3 milyon pound kiralama bedeliyle, Lokomotiv Moskova’dan Aleksey Batrakov’u ise 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil etti.