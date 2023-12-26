Tokat Erbaa ilçesine bağlı Ballıbağ köyünde faaliyet gösteren bir bakkal olan 63 yaşındaki Muammer N., 11 ve 12 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Olay, çocukların aileleri tarafından jandarmaya yapılan şikayetle ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından dün gözaltına alınan bakkal bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Muammer N., tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.