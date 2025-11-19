Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, futbol ve basketbolda heyecan dolu maçları seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. İtalya Serie A’da liderlik mücadelesinde kritik karşılaşma Inter-Milan, pazar günü Tivibu’da yayınlanacak.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, devam eden sezonda sevilen spor içeriklerini sporseverlere sunuyor. İtalya Serie A’da kıran kırana geçen liderlik yarışında kritik maçlar oynanırken gözler Milano derbisine çevrildi. Inter’in ev sahipliğinde, her iki takımın da evi olan San Siro’da oynanacak derbi Tivibu üzerinden S Sport’ta canlı yayınlanacak.

EuroLeague’de ise son şampiyon Fenerbahçe Beko ve bir diğer temsilci A. Efes düşük formda başladıkları sezonda art arda aldıkları galibiyetlerle puan tablosunun üst sıralarına göz kırpıyor. Türk temsilcilerinin maçları yine Tivibu üzerinden S Sport’tan izlenebiliyor.

Milano’da nefes kesen derbi

İtalya’da sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Milano derbisinde ev sahibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun liderliğinde sahaya çıkıyor. Inter, derbi öncesinde ezeli rakibi Milan’ın yalnızca 2 puan önünde zirve takibini sürdürüyor. Liderlik yarışında sezonun kritik öneme sahip mücadelesi, 23 Kasım Pazar günü saat 22.45’te ekranlara geliyor. San Siro’daki bu dev karşılaşma Tivibu üzerinden S Sport’tan seyredilebilecek.

Euroleague’de sezon ortası yaklaşıyor

Sezonun ilk yarısında 11 hafta geride kalırken Türk takımları geçen seneki performanslarından uzak oyunları ve sıralamalarıyla dikkat çekiyor. Arka arkaya alınan mağlubiyetlerin yanı sıra istikrarlı galibiyet formu yakalayamayan Fenerbahçe ve A. Efes, çift maç haftasının ardından puan tablosundaki doğrudan rakipleri ile karşılaşıyor. Efes, İstanbul’da Barcelona’yı konuk ederken Fenerbahçe Beko ise Partizan deplasmanına gidecek. A. Efes-Barcelona mücadelesi 20 Kasım Perşembe günü saat 20.30’da, Fenerbahçe-Partizan maçı ise 21 Ekim Cuma günü saat 22.30’da oynanacak.