Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü’nün eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan için Tüpraş Stadyumu’nda tören düzenlendi. Törene, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulu üyeleri ve Erdoğan’ın yakınları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Serdal Adalı, "Bugün, Beşiktaş’a büyük emekler vermiş, Türk spor ve hukuk tarihinde saygın bir yere sahip olan Levent Erdoğan’ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Kulübümüz için attığı sağlam adımlar, göstermiş olduğu duruş ve mesleki birikimi bizler için her zaman özel bir anlam taşıyacaktır. Levent ağabey sadece görevleriyle değil, babacan tavrıyla da gönüllerimizde iz bıraktı. Hatıraları ve bıraktığı değerler camiamızda yaşamaya devam edecektir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Levent Erdoğan’ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.